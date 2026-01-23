BE COMICS! BE GAMES! 2026 spazi raddoppiati e un nuovo padiglione gaming

“Be Comics! Be Games! 2026” torna a Padova, offrendo due giorni dedicati alla cultura pop contemporanea. Con spazi raddoppiati e un nuovo padiglione gaming, l’evento organizzato da Fandango Club Creators propone incontri, spettacoli e contenuti live, consolidando la sua posizione di riferimento nel Nord-Est Italia. Un’opportunità per appassionati e professionisti di condividere esperienze e conoscere le novità del settore in un contesto stimolante e accessibile.

Be Comics! Be Games!, il festival di riferimento del Nord-Est Italia per la cultura pop contemporanea, prodotto e organizzato da Fandango Club Creators, torna nel 2026 con due giorni di contenuti live, spettacoli, incontri e community che trasformeranno Padova nella capitale della cultura pop.

