Saldi in calo a Padova e Veneto | l’online erode il mercato -7%

I saldi invernali a Padova e in Veneto hanno registrato un calo del 7%, causando preoccupazione tra i commercianti locali. La causa principale risiede nell’aumento degli acquisti online, che ha sottratto clienti ai negozi tradizionali. Molti esercizi faticano a competere con le offerte continue del web, che attirano i consumatori anche durante i periodi di sconto. La situazione mette in discussione il futuro delle vendite in negozio nella regione.

Saldi al Capolinea? La Difficoltà dei Negozi di Veneto e Padova di Competere con l’Online. La stagione dei saldi invernali si è conclusa con risultati inferiori alle aspettative per i negozi di Veneto e Padova, mettendo in luce una crescente difficoltà per il tradizionale sistema degli sconti a fronte della concorrenza delle promozioni continue online. A delineare questo scenario è Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Confcommercio Padova, che sottolinea come il settore sia costretto a ripensare il proprio modello di business per rimanere competitivo. La stagione, ufficialmente terminata il 28 febbraio, ha molti esercizi commerciali orientarsi rapidamente verso le nuove collezioni, anticipando di fatto la fine degli sconti.🔗 Leggi su Ameve.eu

