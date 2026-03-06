Furti in casa | Veneto al vertice Verona e Padova in allarme

Il Veneto è la regione italiana con il maggior numero di furti in casa, con Verona che ha un’incidenza di 50,3 episodi ogni 10.000 abitanti. La provincia di Padova si trova tra quelle più colpite, mentre altre zone della regione mostrano tassi di criminalità simili. La situazione ha portato all’allarme tra i residenti e alle autorità locali.

Il Veneto si conferma la regione italiana più esposta ai furti in abitazione, con Verona che registra un'incidenza di 50,3 episodi ogni 10.000 abitanti nel 2024. Mentre il primo semestre del 2025 segnala una inversione di tendenza con un calo dei reati, l'indice regionale della sicurezza domestica colloca la regione al diciassettesimo posto nazionale, scendendo di otto posizioni rispetto all'anno precedente. I dati emersi dal rapporto congiunto tra Censis e Verisure delineano un quadro complesso: nel 2024 i casi registrati nella regione sono stati 18.561, rappresentando l'11,9% del totale nazionale. L'aumento del 16,8% rispetto all'anno precedente ha spinto l'incidenza a 38,3 episodi per decina di migliaia di residenti, ben oltre la media nazionale di 26,4.