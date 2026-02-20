Borghi digitali | 25 milioni di euro per innovare 1.300 Comuni

Il governo ha deciso di investire 25 milioni di euro per favorire la digitalizzazione di 1.300 piccoli Comuni italiani. Questa iniziativa nasce dalla necessità di migliorare i servizi pubblici e facilitare la vita dei cittadini in aree meno popolate. Con questa somma, si vogliono installare reti internet più veloci e dotare le amministrazioni di strumenti tecnologici avanzati. La scelta riguarda soprattutto i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che potranno così avanzare nel digitale.

Un Respiro per i Borghi: 25 Milioni di Euro per l'Innovazione nei Comuni più Piccoli. Roma, 20 febbraio 2026 – Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato un investimento di 25 milioni di euro destinato a sostenere l'innovazione e la trasformazione digitale nei piccoli Comuni italiani, quelli con meno di 5.000 abitanti. L'iniziativa, presentata a margine degli Stati Generali dei piccoli Comuni, mira a potenziare le capacità amministrative degli enti locali più fragili, offrendo loro strumenti per affrontare le sfide del futuro e migliorare i servizi ai cittadini. La Sfida dei Piccoli Comuni: Un Divario da Colmare.