Agenda digitale l' assessore Giacinti | Oltre 17 milioni per i Comuni veneti
Si è conclusa con molte domande la fase di presentazione dei bandi promossi dalla Regione Veneto, destinati ai Comuni nell’ambito del Programma Fesr 2021-2027. L’assessore regionale ha riferito che sono stati stanziati oltre 17 milioni di euro per sostenere le iniziative di digitalizzazione nei territori veneti. I due bandi sono stati rivolti ai Comuni e hanno visto un’ampia partecipazione da parte degli enti locali.
Si è chiusa con un’ampia partecipazione la fase di presentazione delle domande per due bandi promossi dalla Regione Veneto nell'ambito del Programma Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027. Le iniziative, “Veneto Data Platform” e “Pubblica Amministrazione Digitale”, sono rivolte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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