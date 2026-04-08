Agenda digitale l' assessore Giacinti | Oltre 17 milioni per i Comuni veneti

Si è conclusa con molte domande la fase di presentazione dei bandi promossi dalla Regione Veneto, destinati ai Comuni nell’ambito del Programma Fesr 2021-2027. L’assessore regionale ha riferito che sono stati stanziati oltre 17 milioni di euro per sostenere le iniziative di digitalizzazione nei territori veneti. I due bandi sono stati rivolti ai Comuni e hanno visto un’ampia partecipazione da parte degli enti locali.