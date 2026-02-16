Locale pubblico trasformato all' insaputa del Comune | multa di 11mila euro e chiusura a Venaria Reale

Gli agenti della polizia locale di Venaria Reale hanno scoperto che un locale pubblico era stato trasformato senza autorizzazioni, causando una multa di oltre 11mila euro e la chiusura temporanea. Il gestore aveva modificato gli spazi interni e aperto senza comunicare il cambio di destinazione alle autorità, ignorando le regole di sicurezza e i permessi necessari.

Gli agenti della polizia locale di Venaria Reale hanno multato di oltre 11mila euro e chiuso temporaneamente, fino al ripristino delle condizioni di regolarità, un locale pubblico della cittadina. Nel corso di un controllo avvenuto a inizio febbraio 2026 sono state accertate diverse violazioni della normativa vigente, tra cui l’utilizzo di un’area destinata alla somministrazione in assenza delle necessarie autorizzazioni. “Tale utilizzo - spiegano dal corpo - ha comportato una trasformazione del locale non conforme a quanto risultava dagli atti in possesso del Comune, con conseguente mancanza delle verifiche e delle certificazioni previste dalla legge”.🔗 Leggi su Torinotoday.it Alimenti senza tracciabilità in un locale di via Atenea: scattano chiusura e multa Comune di Bergamo, martedì chiusura al pubblico degli sportelli: servizi online attivi Il Comune di Bergamo informa che, a causa di un intervento tecnico sui sistemi informatici, gli sportelli di piazza Matteotti 3 resteranno chiusi al pubblico martedì 27 gennaio dalle 12. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crotone, locale trasformato in discoteca abusiva con centinaia di ragazzi in pista: disposta la chiusura; Prevenzione incendi bar e ristoranti: regole 2026 e Circolare 674 VVF; Bar come discoteche, spettacoli abusivi in un'associazioni culturale. Gli effetti dei controlli post Crans-Montana sui locali di Roma; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. Locale abusivo chiuso a Crotone durante evento con 130 giovaniUn locale nel pieno centro di Crotone trasformato in una discoteca abusiva con centinaia di ragazzi in pista è stato chiuso dalla Polizia nel corso di controlli che sono stati intensificati dopo la tr ... ansa.it Parrocchia di San Lorenzo, Venaria Reale . di Alex Barbaba - facebook.com facebook