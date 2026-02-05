Venaria Reale | il carnevale torna con storia inganni e cioccolata calda

Venaria Reale torna a vivere il suo carnevale con una parata ricca di storia, scherzi e cioccolata calda. Alle 14.30, da piazza De Gasperi, i partecipanti si preparano a sfilare tra maschere, carri e tanta allegria, per un evento che richiama tradizione e divertimento. La città si anima, aspettando il corteo che promette di portare un po’ di magia e spensieratezza in questa giornata di febbraio.

**Venaria Reale, 8 febbraio 2026 – Alle 14.30, da Piazza De Gasperi, parte la grande parata del Real Carnevale Venariese.** È il 48º appuntamento annuale, una manifestazione che da oltre mezzo secolo rappresenta l’identità della città, la sua storia, la sua anima. Il Carnevale, in questo caso “Real”, è un evento unico nel suo tipo, che unisce il simbolismo della nobiltà locale alla partecipazione popolare, in un’atmosfera di allegria, tradizione e spettacolo. L’evento, previsto per il periodo compreso tra il 08 e il 08 febbraio 2026, si tiene presso il Centro Cittadino, all’interno del quale si snodano le attività principali, con particolare sulle zone della piazza principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Municipio di Venaria Reale, Torino. Foto di @Claudio Clay Beltrame facebook