Promozione Girone A Il Montelupo frena la corsa promozione Tomeo sul finale castiga i padroni di casa
Nel match del Girone A, il Montelupo subisce una sconfitta in casa contro il Casalguidi, che decide la partita nel finale grazie a Tomeo. La gara si conclude con il risultato di 0-1, frenando la corsa promozione dei padroni di casa. Una partita equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno mostrato impegno, ma è stato il gol decisivo a determinare il risultato finale.
MONTELUPO 0 CASALGUIDI 1 MONTELUPO: Lensi, Lelli (23’ Pucci) Cupo, Tremolanti, Corsinovi (79’ Marrazzo, poi dal 91’ Esposito) Alicontri, Fermaca, Bartolozzi, Masoni (84’ Mhilli) Ndaw, Cerrini. All.: Lucchesi CASALGUIDI: Carli, Rossi, Ceccarell, Robusto (89’ Filoni) Bonaiuti, Ghimenti, Borselli, Diddi (70’ Dani) Tomeo (86’ Capecchi) Bonfanti Al., Bonfanti An. (73’ Merci). All.: Paolacci Arbitro: Gregorio Maria Manduzio della sezione di Livorno Rete: 85’ Tomeo MONTELUPO - La classifica resta positiva, nonostante tutto. Ma il Montelupo dovrà riprendere a macinare punti, per continuare a cullare il sogno-promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
