Vannacci in mille a Nordest | Pronti per le elezioni del 2027

A San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, si sono radunate circa mille persone per ascoltare un intervento di un esponente politico. L’intervento si è concentrato sulla prossima tornata elettorale prevista nel 2027. I partecipanti sono arrivati anche da altri gruppi politici, tra cui ex membri di Liga Veneta e Fratelli d’Italia, che hanno lasciato le rispettive formazioni per partecipare all’evento. La manifestazione si è svolta presso la sede della Pedavena.

dalla nostra inviata SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) - Hanno lasciato la Liga Veneta e i Fratelli d’Italia per arrivare fin qua, alla Pedavena di San Martino Buon Albergo, una manciata di chilometri da Verona. Boccali di birra, altro che calici di bollicine: quelli stanno un casello autostradale più in là, al Vinitaly che sarà inaugurato da cinque ministri del governo Meloni. Invece i delusi dal centrodestra, «perché non è abbastanza di destra», aspettano l’europarlamentare che doveva «vannaccizzare la Lega» per chiedergli di «vannaccizzare il Nordest» con Futuro Nazionale. Roberto Vannacci arriva un po’ in ritardo, trattenuto da un centinaio di imprenditori alla fonderia Fab di Vicenza, ma non delude le attese di chi sta in coda ai banchetti per compilare il modulo e versare i 10 euro: «In 40 giorni di iscrizione, siamo a 23.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Vannacci, in mille a Nordest: «Pronti per le elezioni del 2027» Il Partito Socialista annuncia la propria ricomposizione politica per le elezioni comunali del 2027 a Milano.I socialisti italiani, con la nuova denominazione di "Avanti per l’Italia - Partito Socialista Italiano", hanno annunciato la candidatura a Milano... Leggi anche: Tutti in nomi in campo per le elezioni del 2027: chi sale e chi scende