Tutti in nomi in campo per le elezioni del 2027 | chi sale e chi scende

Antonio Civita annuncia ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni del 2027. La notizia, però, non sta facendo molto rumore tra i cittadini e i politici locali. Finora, il suo nome non ha suscitato grande entusiasmo, e per capire se potrà davvero contare su un sostegno solido, bisognerà aspettare il voto. Nel frattempo, l’inner circle della politica sembra più interessato alle mosse di altri candidati che a Civita stesso. La campagna elettorale è ancora agli inizi, ma le prime impressioni non sono delle migliori.

De Chirico, Conte, Maran, Quartapelle e molti altri che lavorano sottotraccia. Solo il ricorso ai gazebo può fare chiarezza tra le tante candidature alternative che stanno emergendo sia a sinistra che a destra, seppure con prospettive molto diverse. Cosa si sussurra nei corridoi Non si può dire che la discesa in campo di Antonio Civita stia scaldando particolarmente i cuori. Certo, il suo effettivo gradimento da parte dei milanesi andrebbe testato nelle urne, ma per farlo bisogna prima arrivarci e, al momento, è l’inner circle della politica a manifestare una certa freddezza. Persino in Forza Italia, dove pure Mister Panino Giusto ha dei sostenitori, prende sempre più credito l’ipotesi delle primarie avanzata da Alessandro De Chirico.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Civita Milano Chi sale, chi scende, chi esce. La giunta Decaro è un puzzle ancora da comporre: tutti i nomi Sondaggi politici, chi sale e chi scende dopo le ultime elezioni regionali: le intenzioni di voto Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Chi vincerà le elezioni politiche del 2027 Ultime notizie su Civita Milano Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, folla a destra per il Sì: tutti i nomi (e tutti i soldi in ballo); GR TOP PLAYER: ecco i vostri finalisti! Tutti i nomi delle 8 categorie; Il marchio Tuscia viterbese si allarga, sei nuovi ingressi: tutti i nomi; Consob, nominato il nuovo Comitato operatori di mercato (Comi). Tutti i nomi. Non solo Giovane, caccia ad un esterno: tutti i nomi per il secondo acquistoSono giorni di riflessione, perché il Napoli - Giovane a parte - prenderà un altro attaccante esterno, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che con le partenze di Lucca e ... tuttonapoli.net TUTTI I NOMI. CELLULARI IN CARCERE, indagini chiuse: 7 indagati rinviati a giudizioSecondo l’accusa, tra il dicembre 2023 e il gennaio 2024, gli imputati avrebbero ricevuto e utilizzato indebitamente un telefono cellulare, completo di batteria e scheda SIM ... casertace.net Passaggio di consegne al Circolo dei Nobili. Tutti i nomi del nuovo Direttivo facebook #Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.