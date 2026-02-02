il partito socialista annuncia la propria ricomposizione politica per le elezioni comunali del 2027 a milano

Il Partito Socialista ha ufficializzato la sua ricomposizione politica in vista delle elezioni comunali del 2027 a Milano. I socialisti italiani, ora sotto il nome di “Avanti per l’Italia – Partito Socialista Italiano”, hanno annunciato la candidatura a Milano con una lista autonoma all’interno della coalizione di centrosinistra. Per ora, nessun accordo con altri partiti, ma vogliono presentarsi con le proprie idee e proposte. La campagna elettorale si apre così, con i socialisti pronti a farsi sentire nel panorama politico milanese.

I socialisti italiani, con la nuova denominazione di “Avanti per l’Italia – Partito Socialista Italiano”, hanno annunciato la candidatura a Milano per le elezioni comunali del 2027 con una lista autonoma all’interno della coalizione di centrosinistra. Il nome scelto per la lista è “Avanti Milano”, un riferimento diretto al patrimonio storico e politico del socialismo riformista nella città. L’annuncio è stato fatto dal segretario nazionale del partito, Enzo Maraio, che ha sottolineato il ruolo fondamentale di Milano nella storia del socialismo italiano, richiamando figure come Aldo Aniasi, Carlo Tognoli e Paolo Pillitteri, sindaci che hanno governato con un equilibrio tra sviluppo economico e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

