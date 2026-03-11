La Camera dei deputati del Paraguay ha approvato un accordo che permette la presenza temporanea di personale militare e civile statunitense nel Paese. L’accordo riguarda la presenza di militari e funzionari provenienti dagli Stati Uniti, autorizzata recentemente dal parlamento paraguayano. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi o sulle modalità dell’accordo.

La Camera dei deputati del Paraguay ha approvato un accordo che autorizza la presenza temporanea di personale militare e civile dell’esercito degli Stati Uniti all’interno del Paese. Si tratta di una decisione estremamente importante, perché permette all’esercito statunitense di accrescere la propria presenza in America Latina, obiettivo di Donald Trump. L’intesa prevede delle esercitazioni congiunte dei due eserciti e la condivisione tra loro delle informazioni di intelligence. Il patto, inoltre, assicura agli Stati Uniti la giurisdizione penale sui propri soldati e sul proprio personale civile. Questi, di fatto, godranno dell’immunità rispetto alla legge paraguaiana, così come il personale diplomatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il Paraguay e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo: sì alla presenza militare statunitense nel Paese

