LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | VAN AERT BATTE POGACAR! Epica volata del belga nel velodromo!

Durante la gara Parigi-Roubaix 2026, il ciclista belga ha conquistato la vittoria nella volata finale, superando il favorito in una sfida a due nel velodromo. La conclusione della corsa ha visto il vincitore scoppiare in lacrime, circondato dai fotografi, mentre la gara proseguiva con toni di grande intensità e emozione. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire gli sviluppi di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Volata a due da manuale del fiammingo, che scoppia in lacrime avvolto dai fotografi. Van Aert trova la gloria dopo aver vissuto l’inferno. Battuto Pogacar. VINCE WOUT VAN AERTTTTT! 16:24 Parte lo sprint! 16:24 Pogacar in prima posizione, Van Aert a ruota. 16:23 Si entra nel Velodromo, un giro e mezzo alla fine. ULTIMO CHILOMETRO 16:22 Scaramucce intanto nel gruppo inseguitori per la lotta alla terza posizione. 16:22 Sarà di sicuro firmato il record di velocità media di tutti i tempi della Parigi-Roubaix. 16:21 3000 metri alla resa dei conti tra il campione del mondo ed il belga. 16:20 4 km al traguardo, continuano i cambi regolari tra Pogacar e Van Aert.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: VAN AERT BATTE POGACAR! Epica volata del belga nel velodromo! LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Settore davvero duro quello appena concluso con Pogacar e Van Aert che iniziano a marcarsi perdendo... LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: succede di tutto! Altro cambio bici per Pogacar, fora anche Van Aert!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ad un minuto e 5 secondi il gruppo Ganna/Van der Poel.