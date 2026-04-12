LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert?

Nella corsa di Parigi-Roubaix del 2026, gli atleti Pogacar e Van Aert sono stati protagonisti di uno sforzo intenso nel settore conclusivo, perdendo circa quindici secondi rispetto al gruppo principale. La competizione prosegue con il duello tra i due ciclisti che si sta delineando nel velodromo, dove si deciderà il vincitore. La diretta segue gli sviluppi di questa fase cruciale della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Settore davvero duro quello appena concluso con Pogacar e Van Aert che iniziano a marcarsi perdendo una quindicina di secondi sul gruppo inseguitori. Van der Poel, Pedersen, Bisseger, Laporte, Stuyven e Van Dijke segnalati a 25 secondi. 15:59 Settore 5 di Camphin-en-Pèvéle che inizia proprio adesso. 1800 metri contrassegnati da 4 stellette di difficoltà. 15:57 Siamo a 20 chilometri dal traguardo della Parigi-Roubaix 2026. 15:55 Nulla da fare per Van Aert, che si adegua al ritmo dei compagni di avventura sul pavè. Sarà duello tra Pogacar e Van Aert. 15:54 Nel frattempo Filippo Ganna è nel terzo gruppo ad 1’50” dalla testa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert? LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: succede di tutto! Altro cambio bici per Pogacar, fora anche Van Aert!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ad un minuto e 5 secondi il gruppo Ganna/Van der Poel. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel