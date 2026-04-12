L’eterno secondo batte il marziano | Wout Van Aert re della Parigi-Roubaix delle forature Pogacar beffato

La Parigi-Roubaix 2026 si è conclusa con Wout Van Aert che ha vinto, mentre Tadej Pogacar è stato costretto al ritiro per problemi meccanici. La corsa è stata caratterizzata da numerose forature che hanno coinvolto diversi concorrenti, rendendo la gara imprevedibile e ricca di colpi di scena. I corridori hanno affrontato un percorso difficile, tra pavé, fango e condizioni estreme, che hanno messo a dura prova la resistenza di tutti.

Una corsa folle, stupenda e ricca di colpi di scena. La Parigi Roubaix 2026 ha regalato emozioni indimenticabili e causato tantissime forature ai corridori. Tutti e cinque i favoriti hanno bucato almeno una volta e dal caos è emerso Wout Van Aert. La consacrazione per il belga, che tante, troppe volte aveva chiuso secondo in carriera è arrivata nel velodromo più famoso e iconico del ciclismo, dove finalmente si è preso la gloria battendo in volata Tadej Pogacar al termine di un duello che rimarrà nella leggenda. Entrambi hanno forato due volte sul pavé, per poi rientrare sui primi praticamente in solitaria. Assieme hanno fatto la differenza rispetto ai rivali e, infine, a gioire è stato Van Aert, che conquista la prima Parigi Roubaix all’ ottavo tentativo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’eterno secondo batte il marziano: Wout Van Aert re della Parigi-Roubaix delle forature, Pogacar beffato Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Wout Van AertAGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo. Parigi-Roubaix, vince Van Aert: beffato PogacarWout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 dopo 258,3 chilometri di battaglia sul pavè delle Ardenne.