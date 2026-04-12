Parigi-Roubaix 2026 Van Aert brucia Pogacar allo sprint L' ordine di arrivo di un’edizione spettacolare

La Parigi-Roubaix del 2026 si è conclusa con uno sprint tra i due favoriti, con il corridore che ha concluso prima rispetto all’avversario. La corsa, svoltasi in Francia, ha visto un percorso ricco di ostacoli e tratti impegnativi, come da tradizione. La gara ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso e ha visto una lotta serrata tra i principali protagonisti della stagione.

Roubaix (Francia), 12 aprile 2026 - Come da copione, la Parigi-Roubaix 2026 propone difficoltà di vario genere un po' per tutti gli uomini più attesi, confermandosi una corsa a eliminazione: forano innanzitutto Wout Van Aert e Mads Pedersen ma poi, a 120 km dal traguardo, la stessa sorte tocca a Tadej Pogacar, che deve fare i conti anche con un travagliato cambio bici. Lo sloveno accusa un gap massimo di 50" dal gruppo di Mathieu Van Der Poel, che a sua volta fora all'ingresso della Foresta di Arenberg, uno tra i più iconici: anche in questo caso il cambio bici, complice la differenza di taglia con il compagno di squadra Tibor Del Grosso, è piuttosto complicato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2026, Van Aert brucia Pogacar allo sprint. L'ordine di arrivo di un’edizione spettacolare Leggi anche: Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale! LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa.