Cultura | Rocca firma accordo con istituto Treccani per valorizzazione patrimonio Lazio
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto Treccani, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale della regione. Questa collaborazione mira a promuovere iniziative di tutela, studio e diffusione delle eccellenze storiche e culturali del Lazio, contribuendo alla crescita culturale e alla conservazione del patrimonio locale.
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente firmato un protocollo d’intesa con l’istituto della Enciclopedia italiana “Treccani”. Questo accordo è finalizzato alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Regione Lazio. Per l’Istituto “Treccani” hanno firmato il presidente Carlo Ossola e il direttore generale Massimo Bray. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale della Regione Lazio. In occasione della firma del protocollo, erano presenti anche Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, e Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Enciclopedia Italiana Treccani, al via la partnership con il ministero della CulturaLa Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani hanno avviato una collaborazione volta alla pubblicazione di manoscritti, codici e volumi di pregio.
