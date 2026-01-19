Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto Treccani, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale della regione. Questa collaborazione mira a promuovere iniziative di tutela, studio e diffusione delle eccellenze storiche e culturali del Lazio, contribuendo alla crescita culturale e alla conservazione del patrimonio locale.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente firmato un protocollo d’intesa con l’istituto della Enciclopedia italiana “Treccani”. Questo accordo è finalizzato alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Regione Lazio. Per l’Istituto “Treccani” hanno firmato il presidente Carlo Ossola e il direttore generale Massimo Bray. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale della Regione Lazio. In occasione della firma del protocollo, erano presenti anche Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, e Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: Rocca firma accordo con istituto Treccani per valorizzazione patrimonio Lazio

Enciclopedia Italiana Treccani, al via la partnership con il ministero della CulturaLa Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani hanno avviato una collaborazione volta alla pubblicazione di manoscritti, codici e volumi di pregio.

Leggi anche: Anbsc, accordo con “Fondazione con il Sud” per la valorizzazione e il riuso dei beni confiscati

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cultura: Rocca firma accordo con istituto Treccani per valorizzazione patrimonio Lazio - Il presidente Rocca firma un protocollo con Treccani per valorizzare il patrimonio culturale del Lazio. romadailynews.it

L'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" protagonista della cultura: Grande successo per l'incontro con Pellai e Tamborini Una mattinata di riflessione, crescita e profonda partecipazione quella vissuta oggi, 17 gennaio, presso il Teatro del plesso Bovio dell’I - facebook.com facebook