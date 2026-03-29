I carabinieri a cavallo per le strade del centro di Bari | In servizio tra sicurezza e tradizione

Domenica 29 marzo, una pattuglia di carabinieri a cavallo ha svolto un servizio di controlli straordinari tra Bari Vecchia e il Murattiano, nell’ambito di un’operazione dell’Arma finalizzata a rafforzare la presenza nel centro cittadino. L’intervento ha coinvolto unità equestri per garantire maggiore visibilità e sicurezza nelle zone interessate.

Dalle 9 e per tutta la mattinata, i militari del Reparto Biodiversità hanno percorso il lungomare Nazario Sauro, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, piazza Massari e piazza Federico II di Svevia BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Diga San Giuliano, l'appello degli agricoltori pugliesi: "Alzate i limiti dell’invaso, l’acqua preziosa finisce in mare" Da lunedì nuovi cantieri in piazza Moro. Rivoluzione per i bus Amtab: cambiano capolinea e percorsi . 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - I carabinieri a cavallo per le strade del centro di Bari: "In servizio tra sicurezza e tradizione" Articoli correlati Furto da Terranova, inseguimento a cavallo per le strade del centro: un arrestoQuando è entrato nel negozio per portare a termine il suo piano, probabilmente non aveva immaginato che di lì a poco sarebbe finito in manette dopo... Giordania, il video dei passanti che tentano di spegnere i resti del missile tra le strade del centro di IrbidLe immagini provenienti dal Medio Oriente mostrano non solo il panico e il suono delle sirene, ma anche lo sconcerto di chi si ritrova la guerra... Una selezione di notizie su I carabinieri a cavallo per le strade... Guerra ai pusher, carabinieri a cavallo nei boschiArriva la cavalleria, i carabinieri suonano la carica contro gli spacciatori. L’altro giorno, i carabinieri della compagnia di Merate, guidati dal capitano Giovanni Casamassima, hanno effettuato una ... ilgiorno.it Nibionno, retata nei boschi della droga: arriva la Cavalleria dei carabinieriNibionno (Lecco), 5 dicembre 2025 – Cani e cavalli per setacciare i boschi della droga della Brianza. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Merate guidati dal comandante Giovanni ... ilgiorno.it