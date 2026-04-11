Tragedia sul Pizzo Tambò precipita e muore scialpinista italiano di 65 anni

Un uomo di 65 anni è deceduto dopo essere precipitato durante un'escursione sul Pizzo Tambò, in provincia di Sondrio. La tragedia si è verificata in una zona di montagna, dove l'uomo stava praticando lo sci alpinismo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia si è diffusa tra gli appassionati di montagna della zona.

Madesimo (Sondrio) – Aveva 65 anni lo scialpinista italiano precipitato e deceduto sul Pizzo Tambò, a quota 3.050 metri. La Stazione di Madesimo del Soccorso Alpino è stata allertata nel pomeriggio di oggi, sabato, in seguito alla segnalazione giunta dalla Polizia elvetica che nel corso della mattinata durante un volo ricognitivo in elicottero aveva notato un corpo, apparentemente senza vita, sul versante italiano – il territorio comunale è quello di Madesimo – della montagna che, staccandosi dalle Prealpi Luganesi verso Nord, ha termine in corrispondenza del Passo dello Spluga, determinando il confine tra l'Italia e la Svizzera. Oltre alle...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sul Pizzo Tambò, precipita e muore scialpinista italiano di 65 anni Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12. Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita per 10 metri e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12.