Con l'80% delle sezioni scrutinate, il No è in testa con il 54,04% La percentuale di affluenza definitiva al voto in Valle d'Aosta è stata del 58,59 %, con 57.390 votanti sui 97.949 cittadini chiamati al voto. L'ufficio elettorale ha comunicato le affluenze finali degli elettori di Torino alla chiusura dei seggi, che è stata pari al 63,88% (votanti 403.449 su 631.560). Nell'ultima consultazione referendaria abrogativa (8 e 9giugno 2025) l'affluenza finale era stata del 41,4%. Nel precedente referendum costituzionale (20 e 21 settembre 2020) l'affluenza finale era stata del 48,5%. Il Sì si attesta sul 46,4%; il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Spoglio referendum a Torino e in Piemonte, avanti il No con il 54,53%. Affluenza definitiva nel capoluogo 63,88% (in regione 62,6%). In Valle d'Aosta per ora prevale il Sì (50,98%)

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