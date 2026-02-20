Parkhotel Mondschein Weekend Belle Époque

Il Parkhotel Mondschein ha organizzato il weekend Belle Époque, portando indietro nel tempo gli ospiti con balli in stile vintage e decori d’epoca. La città di Bolzano, famosa per il suo bilinguismo, si trasforma in un palcoscenico della Mitteleuropa, attirando turisti e appassionati. Durante l’evento, i visitatori possono ammirare costumi d’epoca e partecipare a visite guidate nei monumenti storici della zona. La manifestazione si svolge nel cuore della città, tra le strade affollate e i locali storici.

Bolzano non è solo la porta d'ingresso dell'Alto Adige, grazie al bilinguismo la città è anche la vetrina della Mitteleuropa. E se a Natale a tener banco sono soprattutto i mercatini il resto dell'anno ci pensano mostre, concerti o dj set ad eccendere le serate, soprattutto durante il fine settimana. Per chi non vuole perdersi nulla della movida cittadina il riferimento ideale è il Parkhotel Mondschein, in pieno centro a due passi dalla stazione e piazza Walther. Edificato già nel 1320 per ospitare la prima locanda di Bolzano, nel 1890 è stato ingrandito con ampliamenti in stile Belle Époque, per dare agli ospiti più spazio per rilassarsi.