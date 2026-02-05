Tra continuità e nuovi obiettivi la Provincia riparte sotto la guida di Tarantino

La Provincia di Lecce ha un nuovo presidente. Questa mattina, Fabio Tarantino è stato ufficialmente proclamato alla guida dell’Ente, dopo la nomina arrivata dal segretario generale Angelo Caretto. Niente più incarichi ad interim, ora Tarantino si presenta come il vero capo dell’amministrazione provinciale.

LECCE – Non più vice e nemmeno facente funzioni. Da questa mattina Fabio Tarantino è ufficialmente il presidente della Provincia di Lecce: la proclamazione, da parte del segretario generale Angelo Caretto, è avvenuta alle 11.25 nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, sede dell'ente.

La Corte Costituzionale ha deciso che guidare sotto l’effetto di droghe è reato solo se si dimostra che si mette a rischio la sicurezza sulle strade.

