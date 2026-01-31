Dalle balere a Sanremo | così il liscio romagnolo rinasce con la Gen Z

La musica romagnola si ripresenta tra i giovani, passando dal ballo in discoteca al tradizionale liscio. Molti ragazzi ormai preferiscono le serate con DJ e musica moderna, e il passaggio verso il genere più antico sembra quasi scomparso. La domanda resta: il liscio può ancora conquistare i più giovani o rischia di diventare un ricordo del passato?

La GenZ ama il liscio romagnolo e non ha paura di gridarlo al mondo. Tra balere che risorgono, scuole di ballo e canto che tornano a riempirsi e format sempre nuovi, i nati sul finire degli anni Novanta riscoprono l'orgoglio delle radici trasformando il folklore in una scelta consapevole d'appartenenza. Con Dossier ForliToday indaghiamo sulla rinascita di un genere capace di unire generazioni diverse nel segno dell'identità e della passione. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle .🔗 Leggi su Forlitoday.it

La musica tradizionale del liscio romagnolo si fa strada tra i giovani di oggi, anche se spesso non si tratta di una scelta consapevole.

