I panificatori di Firenze lanciano l’allarme: con l’aumento dei costi dell’energia, le imprese del settore rischiano di non riuscire a resistere a lungo. La preoccupazione riguarda l’impatto sulla produzione e sulla sostenibilità economica, mentre le difficoltà crescono a causa dei prezzi energetici in costante aumento. La situazione solleva un’attenzione diffusa tra gli operatori locali.

Firenze, 11 marzo 2026 – E’ allarme tra i panificatori per l’aumento dei costi dell’energia. Le tensioni internazionali e il rischio di nuovi rincari legati alla guerra in Medio Oriente stanno mettendo in ginocchio un settore già provato dagli aumenti degli ultimi anni, tra caro bollette e rincari delle materie prime. “Se il prezzo dell'energia continuerà a crescere a causa del conflitto in Medio Oriente – dichiara Alessandro Cioni, presidente interprovinciale Pistoia-Prato di Assipan Confcommercio – non riusciremo a resistere a lungo. Il settore della panificazione è tra quelli più esposti all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caro energia, l’allarme dei panificatori: “Così non resistiamo a lungo”

