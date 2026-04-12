Usa-Iran Vance annuncia fumata nera | Non c’è accordo

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha comunicato che i colloqui con l'Iran, tenutisi a Islamabad, si sono conclusi senza un accordo. La notizia è arrivata attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui si è affermato che non è stato possibile trovare un'intesa tra le parti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai motivi della mancata intesa o ai temi trattati durante le discussioni.

(Adnkronos) – "Non abbiamo raggiunto un accordo". JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, annuncia la fumata nera nei colloqui con l'Iran a Islamabad. Vance fa il punto dopo 21 ore di colloqui in Pakistan. "Abbiamo avuto discussioni sostanziali con gli iraniani. Ed è una buona notizia", dice oggi, all'alba di domenica 12 aprile, riferendosi al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Finale di Coppa, altra fumata nera. Non c’è accordo su data e sedeL’entusiasmo è alle stelle e lo si percepisce nitidamente in questi giorni: il primo posto raggiunto domenica scorsa in coabitazione con il Teramo ha... Guerra Iran, pilota Usa recuperato gravemente ferito. Trump: “Possibile accordo domani”. Iran: “Usa trascinata all’inferno”Le operazioni militari entrano in una fase ancora più pericolosa e complessa, con gli Stati Uniti che riescono a portare a termine un doppio recupero...