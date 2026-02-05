Finale di Coppa altra fumata nera Non c’è accordo su data e sede

La finale di Coppa Italia tra Virtus e Teramo si conclude ancora senza un accordo su data e sede. Manca ancora la fumata bianca, e l’attesa si fa lunga. La città, che domenica scorsa ha festeggiato il primo posto, spera ora di vedere una partita che si prospetta difficile da organizzare. I tifosi sono impazienti, ma le trattative tra le parti sembrano ancora in alto mare.

L’entusiasmo è alle stelle e lo si percepisce nitidamente in questi giorni: il primo posto raggiunto domenica scorsa in coabitazione con il Teramo ha riacceso nella piazza la consapevolezza di un traguardo possibile da raggiungere, ma per il quale ci sarà ancora da sudare parecchio. Lo testimoniano i 507 biglietti del settore ospiti che sono stati letteralmente polverizzati sul circuito Vivaticket, ma questa non è certo una novità: da anni, infatti (non ce ne vogliano i tifosi della Recanatese), il Tubaldi si conferma una sorta di feudo biancorosso e anche domenica prossima il film sarà lo stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

