Iran escalation regionale | minacce sullo Stretto di Hormuz mentre Teheran resiste ai raid di Usa e Israele

Nell’area dello Stretto di Hormuz, le tensioni sono aumentate con minacce provenienti dall’Iran, che resiste ai raid condotti da Stati Uniti e Israele. La regione sta vivendo un momento di crescente instabilità, mentre il conflitto tra l’Iran e le due nazioni si intensifica, coinvolgendo più attori e aumentando il rischio di escalation.

La guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall’altra continua ad allargarsi mentre l’intero Medio Oriente entra in una fase di crescente instabilità. Dopo giorni di attacchi e controffensive, Teheran appare indebolita ma continua a dimostrare di possedere la capacità di reagire e di mantenere saldo il controllo del Paese. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica ha annunciato l’intenzione di colpire uno dei nodi più sensibili del commercio energetico mondiale: il traffico di petrolio nel Golfo Persico. In un comunicato diffuso dai media iraniani, i Pasdaran hanno dichiarato che non sarà più consentito il passaggio di petroliere che trasportano greggio destinato a Stati Uniti, Israele o ai loro partner. 🔗 Leggi su Panorama.it

