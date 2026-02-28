Israele ha condotto un attacco contro obiettivi in Iran, con almeno tre esplosioni registrate nella capitale Teheran, secondo quanto riportato da Al Jazeera. Il governo iraniano ha dichiarato che la risposta sarà schiacciante. La notizia arriva dopo le azioni militari condotte da Israele e dagli Stati Uniti contro l’Iran in un’operazione ancora non precisata nei dettagli.

Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. Secondo quanto riporta Al Jazeera almeno tre esplosioni sono state registrate su Teheran. Il ministro della difesa di Tel Aviv Israel Katz ha affermato che si tratta di un’offensiva “preventiva” “per rimuovere le minacce allo Stato di Israele” e ha dichiarato lo Stato di emergenza in tutto il Paese. Secondo il canale israeliano Channel 12 si tratterebbe di un’operazione congiunta tra Usa e Stato ebraico. A seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran: “La nostra risposta sarà schiacciante” – La diretta

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime: "Risposta schiacciante"

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime: «La risposta sarà devastante»L’attacco è volto a smantellare gli impianti nucleari iraniani e avrebbe funzione preventiva, almeno da quanto conferma la CNN.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Contenuti utili per approfondire Israele.

Temi più discussi: Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo; Israele e Stati uniti attaccano l’Iran; Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Israele e Usa attaccano l’Iran.

USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerraGli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area. fanpage.it

Israele e Usa attaccano l’Iran: esplosioni a Teheran e in altre città. Trump: Distruggeremo i loro missili, non avranno il nucleareIl presidente iraniano Masoud Pezeshkian è sano e salvo e non ha alcun problema. Lo ha assicurato l’agenzia di stampa iraniana Irna, dopo i raid americani e israeliani su Teheran, che avrebbero pres ... ilfattoquotidiano.it

Gli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area. Ma come siamo arrivati a questo nuovo fronte aperto Ascolta il nuo - facebook.com facebook

Israele e Usa attaccano l'Iran: esplosioni a Teheran e in diverse città del Paese | Sirene d'allarme a Gerusalemme #iran x.com