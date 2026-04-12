Un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran si è svolto a Islamabad, con la presenza del vicepresidente statunitense e del presidente del Parlamento iraniano. Durante la riunione, i due hanno avuto un colloquio formale e un contatto fisico che ha attirato l’attenzione. È il primo confronto di questa portata tra le due nazioni in un contesto ufficiale recente.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, e il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, si sono incontrati ad Islamabad per un colloquio che ha un contatto fisico simbolico tra i due leader. Il gesto della stretta di mano, avvenuto durante i negoziati in Pakistan, è stato confermato da due alti funzionari di Teheran, i quali hanno descritto l’atmosfera dell’incontro come serena e cordiale. Un contatto diretto tra Washington e Teheran dopo decenni. La rilevanza diplomatica di questo incontro risiede nella rarità del contatto diretto tra le due potenze, un evento che non si verificava con questi livelli di rappresentanza dai tempi della Rivoluzione islamica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA e Iran: incontro shock a Islamabad, il dialogo che cambia tutto

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