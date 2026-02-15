Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 16 febbraio tv streaming

Il 16 febbraio, Milano Cortina 2026 ospita le ultime gare di giornata e l’Italia si prepara a scendere in pista per sei finali importanti. La presenza degli atleti italiani si fa sentire in diverse discipline, tra cui lo short track, lo sci alpino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, il pattinaggio artistico e il monobob. Durante il giorno, i telespettatori potranno seguire le gare in diretta su vari canali televisivi e piattaforme streaming, mentre gli atleti italiani cercano di conquistare medaglie in un’atmosfera carica di emozioni.

Giorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, lunedì 16 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno medaglie, ovvero i 1000 metri femminili di short track, lo slalom maschile di sci alpino, il big air femminile di sci freestyle, il super team maschile di salto con gli sci, le coppie d’artistico di pattinaggio ed il monobob femminile. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Alex Vinatzer impegnato nello slalom maschile, nello short track, con Arianna Fontana al via dei 1000 metri femminili, e nello sci freestyle, con Flora Tabanelli in gara nel big air. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 16 febbraio, tv, streaming Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 4 febbraio, tv, streaming Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 5 febbraio, tv, streaming Domani gli italiani scendono in pista per le prime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara sabato 14 febbraio; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e…; Milano Cortina, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara giovedì 12 febbraio (e dove vederli in tv); Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 15 febbraio. Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (domenica 15 febbraio): orari esatti, tv, programma, streamingOggi, domenica 15 febbraio, nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia sarà protagonista nelle nove finali che ... oasport.it Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 11 febbraio, tv, streamingGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 11 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno ... oasport.it Tutti gli aggiornamenti delle gare alle Olimpiadi Milano-Cortina. Iniziata la sfida del curling, gli azzurri contro i norvegesi. Attesa per lo slalom gigante femminile. Link nei commenti facebook Milano Cortina, gare di oggi. Da Goggia e Brignone a Moioli, orari e dove vedere gli azzurri x.com