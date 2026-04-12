Urne chiuse in Ungheria affluenza è ai massimi storici Magyar ci crede | Ultime ore del regime di Orbán

In Ungheria, le urne si sono chiuse alle 19, dando il via allo spoglio delle schede per le elezioni. L’affluenza alle urne ha raggiunto i livelli più alti mai registrati nella storia del paese. La competizione vede contrapposti il primo ministro in carica e un candidato di opposizione, con le ultime ore di campagna che hanno visto un intenso interesse pubblico. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Urne chiuse in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato subito lo spoglio delle schede. Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino. Tisza, il partito del leader dell'opposizione Peter Magyar, è "ottimista sul risultato" delle elezioni svoltesi oggi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urne chiuse in Ungheria, affluenza è ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán" Ungheria, l'affluenza è ai massimi storici. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa. Elezioni in Ungheria, affluenza ai massimi storici. I due candidati Orban e Magyar hanno votatoBudapest, 12 aprile 2026 - Viktor Orban e il suo sfidante alle elezioni legislative in corso oggi in Ungheria, Peter Magyar, hanno entrambi votato...