Urne chiuse in Ungheria affluenza ai massimi storici Proiezioni | Magyar avanti su Orbán

In Ungheria si sono chiusi i seggi elettorali e si è aperto subito lo spoglio delle schede. L’affluenza alle urne ha raggiunto livelli record, con le proiezioni che indicano una vittoria di Magyar su Orbán. La sfida tra i due candidati ha attirato l’attenzione, mentre si attende ancora l’esito ufficiale delle elezioni.

Urne chiuse in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato subito lo spoglio delle schede. Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino. Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urne chiuse in Ungheria, affluenza ai massimi storici. Proiezioni: Magyar avanti su Orbán Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza è ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán" Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán"