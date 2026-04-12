Ungheria l' affluenza è ai massimi storici Orbàn gioca le ultime carte per arginare Magyar

In Ungheria le urne sono aperte in un voto ritenuto da molti il più rilevante dell’anno in Europa. L’affluenza alle urne ha raggiunto livelli storici, mentre il primo ministro sta cercando di rafforzare la sua posizione politica. La consultazione coinvolge diversi partiti e rappresenta un momento decisivo per il futuro politico del paese. Le operazioni di voto sono in corso in tutta la nazione, con aspettative elevate sui risultati.

Urne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino, ora locale, e la chiusura è prevista per le 19. Affluenza record. L'affluenza alle urne in Ungheria vola ai massimi storici. Alle 11, secondo i dati diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale, per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar ha già votato il 37,98% degli elettori, pari a 2.858.892 persone. Si tratta di un dato record, di gran lunga superiore al 25,77% registrato quattro anni fa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ungheria, l'affluenza è ai massimi storici. Orbàn gioca le ultime carte per arginare Magyar Ungheria, seggi aperti. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa. Ungheria, seggi aperti: è l'elezione Ue più importante dell'anno. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.