Oggi in Ungheria si tengono le elezioni legislative, con una partecipazione alle urne che segna il massimo storico. Entrambi i principali candidati, il primo sostenuto dall’attuale governo e il secondo rappresentante dell’opposizione, si sono recati alle urne questa mattina a Budapest, in momenti vicini nel tempo. La giornata elettorale si svolge in un clima di alta affluenza, con i cittadini chiamati a scegliere tra i diversi candidati in corsa.

Budapest, 12 aprile 2026 - Viktor Orban e il suo sfidante alle elezioni legislative in corso oggi in Ungheria, Peter Magyar, hanno entrambi votato questa mattina a Budapest, praticamente in contemporanea. "Sono qui per vincere ", ha dichiarato Orbán dopo aver votato in un seggio elettorale di Budapest. Allo stesso tempo, ha sottolineato come "la decisione del popolo debba essere rispettata". Queste elezioni sono considerate le più importanti per l'Ungheria dalla transizione democratica e determineranno il futuro politico del primo ministro Viktor Orbán. Secondo i sondaggi più recenti, il suo sfidante, ex fedelissimo di Orban, ha buone possibilità di vittoria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni in Ungheria, affluenza ai massimi storici. I due candidati Orban e Magyar hanno votato

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Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta...