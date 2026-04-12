Urne chiuse in Ungheria affluenza ai massimi storici Magyar ci crede | Ultime ore del regime di Orbán

In Ungheria si sono chiuse le urne dopo una giornata di votazioni, registrando un’affluenza che ha raggiunto i livelli più alti mai osservati. La sfida elettorale vede contrapposti Viktor Orban e Peter Magyar. Dopo la chiusura dei seggi alle 19, è iniziato immediatamente lo spoglio delle schede, dando il via alle prime analisi dei risultati.

Urne chiuse in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato subito lo spoglio delle schede. Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino. Tisza, il partito del leader dell'opposizione Peter Magyar, è "ottimista sul risultato" delle elezioni svoltesi oggi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urne chiuse in Ungheria, affluenza ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán" Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza è ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán" Ungheria, l'affluenza è ai massimi storici. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.