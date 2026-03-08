Controlli dopo l' omicidio di Arzano | uomo trovato con una pistola in casa

Dopo gli omicidi avvenuti a Marano di Napoli e ad Arzano, i carabinieri del comando provinciale hanno rafforzato i controlli nell’area a nord di Napoli. Durante uno di questi interventi, un uomo è stato trovato in casa con una pistola. Le forze dell’ordine hanno condotto verifiche approfondite, concentrandosi su questa zona colpita da recenti eventi violenti.

Dopo gli omicidi avvenuti a Marano di Napoli e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci interventi nell'area a nord di Nzpoli. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e i militari della compagnia di Casoria hanno effettuato una serie di perquisizioni mirate. Le strade setacciate palmo a palmo. A finire in manette un 49enne incensurato di Arzano. L'uomo deve rispondere di detenzione di arma da fuoco clandestina. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo e lì hanno sequestrato una pistola calibro 8 millimetri modello 85 con la canna modificata con una calibro 7,65 e un caricatore pieno di 7 proiettili calibro 3,80. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

