Uomini e Donne | Cristina Tenuta torna per Marco Elisabetta attacca Sebastiano

Momenti di forte tensione nel parterre over: Elisabetta punta il dito contro Sebastiano, mentre emergono vecchi retroscena. Intanto altre coppie si formano e si rompono. Oggi, venerdì 10 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio, Maria De Filippi, insieme agli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, ha guidato il programma come di consueto. L'ultimo appuntamento della settimana ha visto al centro dell'attenzione il Trono Over, con il ritorno di due volti noti al pubblico del format. Paola e Paolo lasciano il programma mano nella mano La nuova puntata del dating show di Canale 5 inizia con un momento romantico: Paola e Paolo decidono di lasciare il programma insieme, mano nella mano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna, Elisa furiosa con CiroNuovi colpi di scena a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, nella puntata in onda l’8 aprile su Canale 5.

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Chi è Cristina Tenuta di Uomini e Donne | La dama torna per Marco Gaggini: la reazione di luiTutto quello che c'è da sapere su Cristina Tenuta, la dama che torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne per Marco Gaggini. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Elisa fa uno show, Cristina Tenuta torna (come il peggiore degli incubi)Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026 su Canale 5, Elisa si prende la scena mentre torna Cristina Tenuta. msn.com

Cristina Converso per l’ultimo incontro di “Bellezza tra le righe” dedicato alla verticalità della natura RACCONIGI - Domenica 22 marzo, alle ore 16:00, l’incantevole cornice della Tenuta Berroni di Racconigi ospiterà l’evento conclusivo della sesta edizione di " - facebook.com facebook