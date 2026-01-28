Che cos’è il Giro della Magna Grecia 2026 | quando si svolge e Regioni attraversate

Il Giro della Magna Grecia 2026 si prepara a rivoluzionare il mondo del ciclismo internazionale. La corsa, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, si svolgerà tra le regioni del Sud Italia, portando le strade di Calabria, Basilicata e Puglia sotto i riflettori. La gara si inserisce in un calendario appena iniziato e promette di attirare campioni da tutto il mondo, offrendo un percorso impegnativo e spettacolare. La data di svolgimento è ancora da definire, ma l’obiettivo è di creare un evento che lasci il seg

Il Giro della Magna Grecia 2026 sarà una delle grandi novità del panorama ciclistico internazionale: su impulso della Lega del Ciclismo Professionistico, è nato un nuovo evento agonistico che arricchirà il calendario della stagione incominciata da poche settimana. L'appuntamento è per l'inizio dalla primavera: dal 12 al 16 aprile ci sarà spazio per questa kermesse maschile di livello 2.1, che farà parte dell'intensa programmazione della Coppa Italia delle Regioni. La competizione prevede cinque tappe, ovviamente nell'area geografica della penisola italiana meridionale che fu anticamente colonizzata dai Greci.

