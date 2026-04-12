Università di Bergamo aperta al mondo | 1.300 studenti dall’estero

L’Università di Bergamo ha registrato un aumento degli studenti provenienti dall’estero, raggiungendo quota 1.300. Sono stati attivati oltre 280 insegnamenti impartiti in lingue straniere, offrendo un ambiente internazionale. La prorettrice ha commentato che l’ateneo attira numerosi iscritti da Turchia e Iran, contribuendo a rendere l’ambiente accademico più vario e stimolante.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE. Oltre 280 insegnamenti in lingua straniera. La prorettrice: «Ambiente stimolante, molti iscritti da Turchia e Iran». Alla base di questa attrattività c’è una strategia precisa, che fa dell’internazionalizzazione un asset centrale, come dimostrano gli oltre 280 insegnamenti erogati in lingua estera e la decina di corsi di laurea magistrale interamente in inglese. L’Università degli Studi di Bergamo si conferma sempre più un polo attrattivo a livello internazionale, capace di richiamare studenti da ogni parte del mondo, soprattutto dall’Asia ma non solo, e di consolidare, anno dopo anno, la propria vocazione globale. Al momento sono oltre un migliaio - per l’esattezza 1.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Università di Bergamo aperta al mondo: 1.300 studenti dall’estero Dall’Università al mondo del lavoro: gli studenti incontrano le impreseIncontri concreti e approfonditi con aziende mirate per agevolare l’ingresso di chi studia all’Università di San Marino, o si è laureato sul Titano,... Lincei: “Troppi studenti per un unico docente (300 a 1) nelle Università telematiche”Le università telematiche devono garantire standard formativi adeguati per non compromettere il valore dell’accesso ampliato agli studi superiori.