Lincei | Troppi studenti per un unico docente 300 a 1 nelle Università telematiche
Le università telematiche affrontano una criticità legata al rapporto tra studenti e docenti, con alcuni casi che arrivano a coinvolgere fino a 300 studenti per un singolo insegnante. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla qualità dell’insegnamento e sulla capacità di garantire un’istruzione efficace. Le istituzioni devono assicurare standard formativi adeguati per preservare il valore dell’accesso agli studi superiori attraverso le piattaforme online.
Le università telematiche devono garantire standard formativi adeguati per non compromettere il valore dell’accesso ampliato agli studi superiori. È quanto evidenzia l’Accademia Nazionale dei Lincei in un documento elaborato dalle commissioni Università e Ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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