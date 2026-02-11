Tre comuni del Lodigiano, una parrocchia e una fondazione uniscono le forze per Santa Cabrini. L’obiettivo è partecipare a “Terre Cabriniane”, un progetto di area vasta che punta a ottenere i fondi del bando “Interventi Emblematici Maggiori 2026” di Fondazione Cariplo. La squadra si prepara a partire, con l’intento di valorizzare il patrimonio legato a Santa Francesca Saverio Cabrini.

Il Lodigiano serra le fila nel nome di Santa Francesca Saverio Cabrini. È ai nastri di partenza “ Terre Cabriniane “, l’ambizioso progetto di area vasta che punta ai fondi del bando “Interventi Emblematici Maggiori 2026“ di Fondazione Cariplo. Un’iniziativa che vede il Comune di Sant’Angelo Lodigiano nel ruolo di capofila, la Fondazione Morando Bolognini e la Parrocchia di Sant’Angelo, affiancato da Codogno, Casalpusterlengo, A Casalpusterlengo, per esempio, l’attenzione è tutta su Villa Biancardi a Zorlesco. Il piano prevede un imponente intervento di restauro e messa in sicurezza dal valore complessivo di 775mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre comuni, parrocchia e fondazione fanno squadra nel nome di Santa Cabrini

Approfondimenti su Santa Cabrini

Domenica 4 gennaio, Santa Croce sull'Arno ha commemorato la sua patrona, Santa Cristiana.

Il film “Francesca Cabrini”, diretto da Alejandro Monteverde e trasmesso su Canale 5, racconta la vita della Santa e il suo impegno per aiutare i più bisognosi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Santa Cabrini

Argomenti discussi: Tre comuni, parrocchia e fondazione fanno squadra nel nome di Santa Cabrini; La prima giornata del Gran Carnevale Portuense richiama tanta gente. E domenica 15 c'è il concorso La mascherina d'oro; La Parrocchia vuol costruire, ma non tutti sono d’accordo; È morto monsignor Riccardo Fontana.

L'ultimo saluto a Mara Severin, oggi tre comuni in lutto. Funerale a PontiniaOggi è il giorno dell'addio a Mara Severin. Alle 15:30, nella parrocchia di Sant'Anna a Pontinia, si svolgeranno i funerali della sommelier di 31 anni rimasta schiacciata nel crollo del solaio del ... ilmessaggero.it

L’Agesci si allarga: Ho aperto in parrocchia un nuovo gruppo scoutIl sacerdote di Budrio di Longiano don Cappelli: Adesione entusiastica con novanta bambini iscritti, purtroppo non abbiamo potuto accoglierne altri . msn.com

Domenica 8 febbraio alle ore 6.15 (ora in Brasile) verrà recitato il rosario con Stéphany, giovane aspirante delle Irmãs Cabrini con padre Antônio Maria. La preghiera verrà trasmessa dalla TV Aparecida durante il programma "Terço de Aparecida". Stephany è - facebook.com facebook