L'incontro tra Union Berlino e Borussia Dortmund, valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga, si disputerà sabato alle 18:30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Di seguito si trovano le probabili formazioni e il pronostico, con l'attenzione rivolta anche alla prossima sfida contro l'Inter.

Union Berlino-Borussia Dortmund è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta contro il Tottenham in Champions League ha sicuramente complicato i piani del Borussia che non rischia l’eliminazione, mettiamolo in chiaro, ma contro l’Inter deve cercare di fare punti per non ritrovarsi nella parte in basso del tabellone e quindi andare ai playoff come “sfavorita”. Non sarà semplice. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il pensiero del campionato, o almeno del secondo posto perché il Bayern Monaco è scappato e non ci sono possibilità di riprenderlo, potrebbe pure essere accantonato per pensare alla sfida della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund: la testa è all’Inter

Pronostico Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach: dal 2022 questo segno è sempre uscitoIl duello tra Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, valido per la quindicesima giornata di Bundesliga, si disputerà venerdì alle 20:30.

Leggi anche: Pronostico Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: c’è la certezza

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Union Berlin-Borussia Dortmund (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; 1. FC Union Berlino - Borussia Dortmund Pronostico e confronto quote 24.01.2026; Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund: la testa è all’Inter; FC Union Berlino vs Borussia Dortmund Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 24-01-2026.

Pronostico Union Berlino vs Borussia Dortmund – 24 Gennaio 2026La sfida di Bundesliga tra Union Berlino e Borussia Dortmund, in programma il 24 Gennaio 2026 alle 18:30 presso lo Stadion An der Alten Försterei, si ... news-sports.it

9° RISULTATO UTILE CONSECUTIVO PER LA JUNIORES VIRTUS Match di questo weekend che vede la Virtus affrontare Il Trebaseleghe, penultimo in campionato, che all’andata aveva ribaltato un pronostico non favorevole vincendo sui virtussini per 1 a 0. - facebook.com facebook