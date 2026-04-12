Unieuro coach Martino commenta la salvezza | Il gruppo non ha mai vacillato

Dopo la vittoria contro Livorno, che ha assicurato la salvezza matematica alla squadra, il coach Antimo Martino si è presentato in sala stampa con un sorriso. Ha dichiarato che i giocatori hanno meritato e desiderato questo risultato, sottolineando la solidità del gruppo durante tutta la stagione. La vittoria ha concluso un percorso che ha portato alla salvezza certa, senza vacillamenti.

“I ragazzi hanno meritato e voluto questo risultato”. E' un coach Antimo Martino sorridente quello che si presenta nella sala stampa dopo la vittoria contro Livorno che è valsa la salvezza matematica dell'Unieuro Forlì. “Questo è un gruppo cresciuto nel corso del girone di ritorno nonostante i.🔗 Leggi su Forlitoday.it Martino, coach Unieuro. "La Rinascita può vincere il campionato»Sul fronte Unieuro, il derby è preso esattamente alla stessa maniera, vale a dire un match estremamente importante che può segnare la svolta in una... Unieuro, cuore e orgoglio non bastano. Coach Martino: "Dispiaciuto per il risultato, ma non per la prestazione"Il tabellone del Palafiera condanna l'Unieuro Forlì, ma la sirena finale lascia nell'aria una sensazione diversa dalla solita sconfitta.