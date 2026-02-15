Martino coach Unieuro La Rinascita può vincere il campionato

Martino, allenatore di Unieuro, afferma che la squadra può conquistare il titolo perché crede nella rinascita e nel potenziale dei suoi giocatori. In vista del derby, lui e i suoi ragazzi si preparano con la consapevolezza che una vittoria potrebbe cambiare le sorti della stagione, soprattutto in un momento di grande pressione. La partita rappresenta un’occasione concreta per dimostrare di non aver mollato e di poter competere fino in fondo.

Sul fronte Unieuro, il derby è preso esattamente alla stessa maniera, vale a dire un match estremamente importante che può segnare la svolta in una fase delicata del campionato. Antimo Martino (nella foto), nell'analizzare la sfida, ha solo elogi per la Dole. "Nonostante i recenti risultati, conseguenza anche dei vari infortuni, Rimini resta, dal mio punto di vista, anche alla luce della classifica attuale, una candidata alla vittoria finale – dichiara il capoallenatore di Forlì –. Possono contare su un roster di prima fascia, con il pacchetto esterno di italiani con più talento in assoluto, grazie a De Negri, Tomassini e Marini.