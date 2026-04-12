Ungheria Orban sconfitto Sinistra italiana in delirio

In Ungheria, il leader dell'opposizione, Peter Magyar, ha ottenuto una vittoria alle elezioni contro il premier uscente Viktor Orban. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra i sostenitori dell'una e dell'altra parte politica. La vittoria di Magyar rappresenta un cambiamento nel panorama politico del paese, con il candidato dell'opposizione che ha conquistato il sostegno in un momento di intensi confronti elettorali.

Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, vince sul premier uscente, Viktor Orban. Secondo le prime proiezioni, il partito Tisza, guidato dal leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar, è a un solo seggio dalla maggioranza dei due terzi secondo i dati parziali dello spoglio diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale (Nvi) con il 37 per cento dei voti scrutinati. In base a questi dati, Tisza può al momento contare su 132 seggi nella prossima legislatura, di cui 95 uninominali e 37 di lista, mentre Fidesz, il partito di governo del premier Orban, ne avrebbe 59, di cui 11 uninominali e 48 di lista. Mi Haza'nk disporrebbe per ora di 8 seggi di lista.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ungheria, Orban sconfitto. Sinistra italiana in delirio Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia" Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Trionfo di Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza"