Le urne in Ungheria si sono chiuse alle 19, con i primi risultati previsti in serata. Finora, l’affluenza alle urne ha raggiunto un livello record. I sondaggi indicano un vantaggio per un candidato rispetto a un altro, ma i dati ufficiali devono ancora essere diffusi. La giornata elettorale si è svolta senza problemi segnalati.

Si sono chiuse alle 19 le urne in Ungheria. I primi risultati sono attesi in serata. Al momento l’unico dato che si può registrare è l’affluenza record ai seggi. Alle 18.30 gli ungheresi che si erano recati a votare erano il 77.80% degli aventi diritto. Nell’ultimo sondaggio pre-elettorale diffuso oggi pochi minuti dopo la chiusura delle urne da ‘Telex’ il partito Tisza di Peter Magyar sarebbe in vantaggio con il 55% delle preferenze rispetto al 38% di Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban. Il sondaggio, viene spiegato, è stato effettuato dall’istituto di ricerca ‘Centro 21’ fra l’8 e l’11 aprile. Magyar a sostenitori: “Restiamo pacifici e non cediamo a provocazioni”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, urne chiuse: per ultimo sondaggio Magyar in vantaggio su Orban

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