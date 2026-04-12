In Ungheria sono iniziati i seggi per le elezioni parlamentari. La competizione principale riguarda il confronto tra l’attuale primo ministro e un avversario di opposizione. Le urne resteranno aperte per diverse ore, consentendo ai cittadini di esprimere il loro voto. L’esito di queste elezioni potrebbe influenzare le future politiche nazionali e le relazioni con altri paesi europei.

Sono stati aperti i seggi elettorali in Ungheria per le elezioni parlamentari, un appuntamento che si preannuncia come uno spartiacque non solo per il Paese, ma anche per gli equilibri dell’Unione europea e, indirettamente, per il futuro dell’Ucraina. La sfida principale è tra il primo ministro uscente Viktor Orbán e il leader dell’opposizione Péter Magyar. Sondaggi e incertezza: opposizione in vantaggio. Secondo la media degli ultimi sondaggi, il partito di opposizione Tisza (Partito del rispetto e della libertà) sarebbe in testa con il 49%, contro il 39% di Fidesz, la formazione guidata da Orbán. Un distacco significativo, ma che va interpretato con cautela: resta alta la quota di indecisi e pesa l’incognita del voto nelle aree rurali.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni in Ungheria, seggi aperti: sfida tra Orban e Magyar

Ungheria, seggi aperti. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.

Ungheria, seggi aperti: è l'elezione Ue più importante dell'anno. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.