In Ungheria, le urne sono aperte per le elezioni nazionali. La consultazione viene vista come tra le più significative dell'anno nel continente europeo. Il primo ministro in carica utilizza le ultime strategie per rafforzare la propria posizione politica. La giornata elettorale si svolge senza particolari problemi, con un’ampia partecipazione da parte degli elettori. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Urne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino, ora locale, e la chiusura è prevista per le 19. Orbán e il suo principale sfidante, Péter Magyar, dovrebbero andare a votare nel corso della mattinata. I due sfidanti. Ieri sera si sono tenuti i comizi finali: il premier nel cuore di Budapest, lo sfidante invece a Debrecen, roccaforte storica di Fidesz tornata contendibile. "Diventeremo grandi ancora, proteggiamo la nostra pace.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ungheria, seggi aperti. Orbàn gioca le ultime carte per arginare Magyar

Ungheria, seggi aperti: è l'elezione Ue più importante dell'anno. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.

Ungheria al voto, si aprono i seggi: Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaSi sono aperti alle 7 i seggi in Ungheria, in una giornata elettorale che va ben oltre i confini nazionali e tiene con il fiato sospeso l’intera...