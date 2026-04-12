Le ultime proiezioni indicano che il leader dell’opposizione in Ungheria, Peter Magyar, si trova in testa rispetto al primo ministro uscente, Viktor Orban. La competizione tra i due si sta delineando come una delle più serrate degli ultimi anni nel paese. I dati disponibili mostrano una crescita del sostegno verso Magyar, mentre Orban cerca di recuperare terreno nelle ultime fasi della campagna elettorale.

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, corre verso il traguardo della maggioranza dei due terzi. Con lo spoglio al 45,71%, il partito Tisza di Magyar registra 135 seggi, oltre la soglia fissata a 133. Il Fidesz di Orban registra 57 seggi. Sette invece sono i seggi all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 51.98% mentre Fidesz è al 39,38% con lo scrutinio al 31%. Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, ha affermato su Facebook che il primo ministro ungherese, Viktor Orban, gli ha telefonato per congratularsi per la vittoria alle elezioni....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: le proiezioni

Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: le prime proiezioniIl leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar , consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban .

Proiezioni Ungheria, il leader dell'opposizione Magyar avanti su OrbanIl leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban.