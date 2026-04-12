Nelle prime proiezioni dei risultati elettorali in Ungheria, il leader dell’opposizione, Peter Magyar, si trova in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. I dati disponibili indicano una preferenza crescente per Magyar tra gli elettori, mentre Orban si presenta con un risultato inferiore rispetto alle aspettative. La situazione rimane in evoluzione, con le schede ancora da scrutinare in alcune regioni.

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Con lo spoglio al 21,54%, il Tisza di Magyar avrebbe 128 seggi, avvicinandosi alla soglia della maggioranza assoluta, fissata a 133. Il Fidesz di Orban è staccato a 62 seggi. Otto invece sono i seggi che andrebbero invece all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 49,43% mentre Fidesz è al 41,99%. Ultimo sondaggio pre-voto: "Magyar in vantaggio al 55%, Orban al 38%" L’opposizione di Tisza guidata da Peter Magyar in vantaggio con il 55% dei consensi, contro il 38% del partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: le prime proiezioni

Proiezioni Ungheria, il leader dell'opposizione Magyar avanti su OrbanIl leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban.

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